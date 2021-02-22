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Vaka artışına rağmen Çanakkale’de caddeler dolup, taştı
Vaka artışına rağmen Çanakkale’de caddeler dolup, taştı
Koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden birisi olan Çanakkale'de yeni haftanın ilk iş gününde sokak ve caddelerdeki kalabalık endişelendirdi. Güneşli havayı fırsat olarak değerlendirmek isteyenlerin sahile aktığı gözlendi. Koronavirüs kısıtlamalarına pek aldırılmadığı anlaşılan manzarada özellikle bankaların önünde uzun kuyruklar oluşması dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:50
Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:51
Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti. Kordonboyu ve Çarşı Caddesi'nde oluşan kalabalık tedirginlik yarattı.
Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı iller arasında gösterilen Çanakkale'de güneşli havayı fırsat bilenler sahile akın etti.
Vatandaşların koronavirüs kısıtlamasına aldırmadan Kordonboyu ile Çarşı Caddeleri'ni doldurması dikkat çekti.
Esnaf ise saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bankalar ve kamu kurumları ile mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.