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Vaka artışına rağmen Çanakkale’de caddeler dolup, taştı

Koronavirüs vakalarının en çok arttığı illerden birisi olan Çanakkale'de yeni haftanın ilk iş gününde sokak ve caddelerdeki kalabalık endişelendirdi. Güneşli havayı fırsat olarak değerlendirmek isteyenlerin sahile aktığı gözlendi. Koronavirüs kısıtlamalarına pek aldırılmadığı anlaşılan manzarada özellikle bankaların önünde uzun kuyruklar oluşması dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





