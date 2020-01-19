Vatandaşlar akın etti! Denizli Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Misafirlerin merkezde güzel bir gün geçirebilmesi için pistlerde ve sosyal tesislerde en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Teke, şunları söyledi:

"Özellikle yarıyıl tatili dönemiyle birlikte havaların da güzel gitmesiyle çok ciddi miktarda misafir ağırlıyoruz. Kayak merkezimiz Ege'nin merkezinde bir yer. İzmir, Muğla, Antalya, Aydın ve Manisa'dan misafir çekiyor. Bu anlamda bölgemize büyük katkı sağlıyor. Ege'nin birçok yerinde insanlar kar görmezken burada kayak sporu yapılabiliyor. Burası butik bir snowboard merkezi haline gelmeye başladı."