Vatandaşlara uyarı! İzmir’in bu ilçelerinde elektrikler 6 saat gelmeyecek 1 Ağustos Pazartesi

Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruda İzmir'de bugün bazı ilçelerde kesintiler olacağı belirtildi. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 1 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...