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Haberler Galeri Vatandaşlara uyarı! İzmir'in bu ilçelerinde elektrikler 6 saat gelmeyecek 1 Ağustos Pazartesi

Vatandaşlara uyarı! İzmir'in bu ilçelerinde elektrikler 6 saat gelmeyecek 1 Ağustos Pazartesi

İzmir'de bugün elektrikler kesilecek mi? GDZ Elektrik vatandaşları uyardı. Hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Ağustos Pazartesi İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı kesinti yaşanacak ilçeler...

Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 09:28 Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 09:44
Vatandaşlara uyarı! İzmir’in bu ilçelerinde elektrikler 6 saat gelmeyecek 1 Ağustos Pazartesi

Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruda İzmir'de bugün bazı ilçelerde kesintiler olacağı belirtildi. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 1 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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Vatandaşlara uyarı! İzmir’in bu ilçelerinde elektrikler 6 saat gelmeyecek 1 Ağustos Pazartesi

ALİAĞA
01.08.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE GÜZELHİSAR BÖLGESİ İZSU ÖZELTR, İZSU ÖZEL TR, İZSU ÖZEL TR, HÜRREM AYDIN ÖZEL TR, IVT MÜH.İMAL.VE TAAHHÜT A.Ş.ÖZEL TR, BAYINDIRLIK ARSA OFİSİ ÖZEL TR, ERAY KULA ÖZEL TR, İZSU ÖZEL TR, ÜSTÜN GÜLEÇ ÖZEL TR, İZSU GÜZELHİSAR İÇME SUYU ÖZEL TR, ERKAN KÖZ ÖZEL TR, HACER YÜZBAŞIOĞLU ÖZEL TR, ÖZDENİZCİLİK ÖZEL TR, EGE TAV. ÖZEL TR, İZMAR ÖZEL TR, BARIŞ ÖZCAN ÖZEL TR, ESMA ÇINAR ÖZEL TR VE CİVARLARI

Vatandaşlara uyarı! İzmir’in bu ilçelerinde elektrikler 6 saat gelmeyecek 1 Ağustos Pazartesi

BAYRAKLI
01.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7369,7369/7,7368,7369/1, 7369/5,7374/2,7369/6,7368/3,7367, 7370/4,7370/12, 7370/10,7370/11,7331/1,7370/2,7370/3,7370/5,7370/7,7370/8 SOKAKLAR VE CİVARI

Vatandaşlara uyarı! İzmir’in bu ilçelerinde elektrikler 6 saat gelmeyecek 1 Ağustos Pazartesi

BERGAMA
01.08.2022 07:00 13:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİ VE CİVARLARI
13:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE YENİKENT, TEKKEDERE, SARIDERE, ÇALIBAHÇE, KURFALLI VE CİVARLARI
14:30 16:30 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAHÇELİEVLER MAHALLESİ VE CİVARLARI

Vatandaşlara uyarı! İzmir’in bu ilçelerinde elektrikler 6 saat gelmeyecek 1 Ağustos Pazartesi

BUCA
01.08.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN MAHALLESİ,382,384,384/1 SOKAK VE CİVARLARI
01.08.2022 11:30 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,694/38,694/7,694/6 254A GRUBU SOKAKLAR VE CİVARI
01.08.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KURUÇEŞME MAHALLESİ,203/20,203/1,203/4,203/3,203/23 SOKAKLAR VE CİVARI
01.08.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKILAP MAHALLESİ,KOŞUYOLU,CEMİL ŞEBOY CADDELERİ,348,504/2 SOKAKLAR VE CİVARI

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