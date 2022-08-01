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Vatandaşlara uyarı! İzmir'in bu ilçelerinde elektrikler 6 saat gelmeyecek 1 Ağustos Pazartesi
İzmir'de bugün elektrikler kesilecek mi? GDZ Elektrik vatandaşları uyardı. Hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 1 Ağustos Pazartesi İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı kesinti yaşanacak ilçeler...
Giriş Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 09:28Güncelleme Tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 09:44
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Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruda İzmir'de bugün bazı ilçelerde kesintiler olacağı belirtildi. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 1 Ağustos Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA 01.08.2022 09:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE GÜZELHİSAR BÖLGESİ İZSU ÖZELTR, İZSU ÖZEL TR, İZSU ÖZEL TR, HÜRREM AYDIN ÖZEL TR, IVT MÜH.İMAL.VE TAAHHÜT A.Ş.ÖZEL TR, BAYINDIRLIK ARSA OFİSİ ÖZEL TR, ERAY KULA ÖZEL TR, İZSU ÖZEL TR, ÜSTÜN GÜLEÇ ÖZEL TR, İZSU GÜZELHİSAR İÇME SUYU ÖZEL TR, ERKAN KÖZ ÖZEL TR, HACER YÜZBAŞIOĞLU ÖZEL TR, ÖZDENİZCİLİK ÖZEL TR, EGE TAV. ÖZEL TR, İZMAR ÖZEL TR, BARIŞ ÖZCAN ÖZEL TR, ESMA ÇINAR ÖZEL TR VE CİVARLARI