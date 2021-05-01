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Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamından uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grupları 17 gün sürecek "tam kapanma" sürecini yine görevlerinin başında geçiriyor.
Giriş Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 11:37Güncelleme Tarihi: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 11:37
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Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi
Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla görev yapmaya başlayan Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarını valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sürdürüyor.
Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi
İzmir'de de 23 Mart 2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Vefa İletişim Merkezi kuruldu. Vatandaşların taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları aracılığıyla alan merkez, istekleri kaymakamlıklar bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletiyor.
Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi
Devlet memurlarından oluşan 6 bin 500 kişilik ekip hastalığın yayılımının önlenmesi ve vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Vefa Sosyal Destek Grupları 65 yaş ve üstü vatandaşların başta gıda ve ihtiyaçları olmak üzere, Kovid-19 teşhisi konulan ya da temaslı durumundaki tüm vatandaşların yardımına koşuyor.
Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi
Salgının başından bu yana kent genelinde destek grubu 162 bin 763 kişiye ulaştı. Vefa Sosyal Destek görevlileri, 17 gün sürecek olan tam kapanma döneminde de aktif görev alacak.
Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi
"VATANDAŞLARIMIZ VERDİĞİMİZ HİZMETTEN MUTLU"
Karabağlar Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Leyla Altındağ, AA muhabirine, Kovid-19 salgını başladığından bu yana vatandaşların yardımına koştuğunu söyledi.