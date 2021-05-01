Vefa Sosyal Destek Grupları "tam kapanmada" da vatandaşların en büyük destekçisi

Devlet memurlarından oluşan 6 bin 500 kişilik ekip hastalığın yayılımının önlenmesi ve vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi için 7 gün 24 saat görev yapıyor. Vefa Sosyal Destek Grupları 65 yaş ve üstü vatandaşların başta gıda ve ihtiyaçları olmak üzere, Kovid-19 teşhisi konulan ya da temaslı durumundaki tüm vatandaşların yardımına koşuyor.