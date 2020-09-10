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Verdiği pozla sosyal medyayı salladı!

Verdiği pozla sosyal medyayı salladı! Yeni mizah kaynağı sosyal medyada yayılan bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Ne zaman, nerede çekildiği belli olmayan ama görenleri kırıp geçiren bu fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte sosyal medya üzerinden yayılan birbirinden komik ve bir o kadar anlamsız o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





