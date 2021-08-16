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Haberler Galeri Verdiği pozla sosyal medyayı salladı!

Verdiği pozla sosyal medyayı salladı!

Verdiği pozla sosyal medyayı salladı! Yeni mizah kaynağı sosyal medyada yayılan bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Ne zaman, nerede çekildiği belli olmayan ama görenleri kırıp geçiren bu fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte sosyal medya üzerinden yayılan birbirinden komik ve bir o kadar anlamsız o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:17
Verdiği pozla sosyal medyayı salladı!

BU FOTOĞRAFLARA KİMSE ANLAM VEREMİYOR

Sosyal medya günümüzün yeni mizah kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla yayılan bu fotoğraflar hayret ettiriyor. İşte birbirinden garip ve güldüren o fotoğraflar.

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Verdiği pozla sosyal medyayı salladı!
Verdiği pozla sosyal medyayı salladı!
Verdiği pozla sosyal medyayı salladı!
Verdiği pozla sosyal medyayı salladı!
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