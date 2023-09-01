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'Vira bismillah' diyerek ağları attılar! Egeli balıkçılar sezondan umutlu
Denizlerde Nisan ayında başlayan av yasağının sona ermesinin ardından Egeli balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek sezona başladı. Elverişli hava ve deniz koşullarında avını gerçekleştiren balıkçılar sezondan umutlu olduklarını belirtti.
Giriş Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 10:37Güncelleme Tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 10:44
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Av yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana limanlara demirli balıkçı gemileri için deniz hasreti sonra erdi. Balıkçılık sezonunun başlamasıyla yaklaşık 150 gemi, İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan Ege Denizi'ne açıldı. "Vira bismillah" diyerek denizin dalgalı sularıyla buluşan balıkçılar, 1 Eylül'ün ilk saatleriyle başladıkları avın ilk gününü balıklarla tamamladı.
Güzelbahçe'den hareket eden "Rıfat Reis 3" adlı gemi, yaklaşık 20 kişilik mürettebatıyla aylar süren tekne motor bakımı, boya, ağ örme gibi hazırlıkların ardından İzmir açıklarına açıldı. Saatlerce mavi sularda yapılan yolculuk sonunda, ağlar denizle buluştu.
Elverişli deniz ve hava koşulunda gerçekleşen avda, ağlara daha çok hamsi ve sardalya takıldı. İlk avın sonunda kasalara yüklenen balıklar, Karaburun ilçesindeki iskeleye yanaşan tekneden alınıp kamyona yüklendi ve Ege'nin en büyük balık hali olan İzmir Su Ürünleri Hali'ne götürüldü. İlk avı tamamlayan mürettebatın bir kısmı yeni av öncesi hazırlıklara başladı, bir kısmı ise dinlenmeye çekildi.
"UMUDUMUZ VAR"
Rıfat Resi 3'ün kaptanı 55 yaşındaki Engin Canbaş, AA muhabirine ilk günü Karaburun açıklarında avlanarak tamamladıklarını anlattı. Balıkçılığa çocuk yaşlarda başladığını, 40 yılı aşkın süredir bu işin içinde olduğunu ifade eden Canbaş, şöyle dedi:
"İşin zorlukları saymakla bitmez. Doğayla mücadele ediyorsun, o en büyük zorluk. Dünyadaki ekonomik bozukluk sebebiyle maliyetler aşırı yükseldi. Bizim balıkçılıkta her zaman 'Bereket versin' demesini bileceksin. Şükür, kazasız belasız ağımızı attık, bereket versin balığımızı da tuttuk. Yapacak bir şey yok, ilk günün kısmeti diyelim."
Ege'de genelde bu mevsimde sardalya, hamsi türü balık olduğunu kaydeden Canbaş, "İyi bir sezon geçer.. Umudumuz var." ifadelerini kullandı.