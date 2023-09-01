’Vira bismillah’ diyerek ağları attılar! Egeli balıkçılar sezondan umutlu

"İşin zorlukları saymakla bitmez. Doğayla mücadele ediyorsun, o en büyük zorluk. Dünyadaki ekonomik bozukluk sebebiyle maliyetler aşırı yükseldi. Bizim balıkçılıkta her zaman 'Bereket versin' demesini bileceksin. Şükür, kazasız belasız ağımızı attık, bereket versin balığımızı da tuttuk. Yapacak bir şey yok, ilk günün kısmeti diyelim."

Ege'de genelde bu mevsimde sardalya, hamsi türü balık olduğunu kaydeden Canbaş, "İyi bir sezon geçer.. Umudumuz var." ifadelerini kullandı.