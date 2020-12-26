Vitaminlerin fazla kullanımı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

KARACİĞER VE BÖBREK YETMEZLİĞİ OLANLAR DİKKAT!

Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastaların vitamin kullanırken daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Koran, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastasınız, ateşiniz var, bir enfeksiyon durumunuz söz konusu ya da stresli bir haftaya girdiniz, yoğun tempolu spor aktivitesi yapıyorsunuz; destek gerekebilir ancak onun dışında kesinlikle vitamin desteğini hekim onayı olmadan kullanmayın. Vitamin eksikliği söz konusuysa her yaşta kullanılabilir. Onun dışında mevsimine uygun dengeli beslendiğimiz zaman tüm vitamin ve mineralleri yeterli miktarda almış olacağız."