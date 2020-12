Vitaminlerin fazla kullanımı birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

"C VİTAMİNİ 50-75 MİLİGRAM TÜKETİLMELİ"

Özellikle C vitamininin bu dönemde çok fazla kullanıldığını vurgulayan Koran, "C vitamini normal şartlarda günlük 50 ile 75 miligram kadar tüketilmelidir. Bu da 1 portakal ya da 4-5 mandalinaya denk gelen bir miktar. Patatesten tutun, domatese kadar her şeyde C vitamini olduğu için dışarıdan almaya ihtiyacımız yok. Kırmızı biberde de çok yoğun C vitamini mevcut. Fazla tüketimi toksik etkilere neden olabilir, ishal yapabilir, baş ağrısı, baş dönmesi gibi yan etkilere neden olabiliyor. Bu yüzden C vitamini çok fazla tüketmemekte fayda var. Düzenli bir vitamin kullanıyorsanız ve bu süreç esnasında baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, ishal, kabızlık, halsizlik durumunuz varsa kullandığınız vitaminleri mutlaka gözden geçirmeniz lazım. Muhtemelen bir vitamin fazlalığı söz konusudur" diye konuştu.