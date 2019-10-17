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WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine çok kötü haber! Bu uygulamaları telefondan hemen silin!

WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine iyi olmayan bir haber geldi. WhatsApp'ta sohbet sırasında gönderilen ve silinen fotoğraflar kullanıcıların başını fena halde ağrıtacak. Detayları haberimizde verdik. daha önce ise Google'dan uygulamalar ile ilgili uyarı gelmişti. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. İşte Google'in kullanıcıları uyardığı o uygulamalar...

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 12:39
WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine çok kötü haber! Bu uygulamaları telefondan hemen silin!

WhatsApp kullanıcıları bilir paylaşılan bir mesaj bir saat içerisinde kişi sayısına bakılmaksızın herkesten silinebilir. Ancak bu noktada iPhone sahiplerine mesaj gönderenleri bekleyen bir tehlike var. İşte o tehlike...

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WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine çok kötü haber! Bu uygulamaları telefondan hemen silin!

WhatsApp'ta sohbet sırasında gönderilen ve silinen fotoğraflar kullanıcıların başını fena halde ağrıtacak.

WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine çok kötü haber! Bu uygulamaları telefondan hemen silin!

WhatsApp aracılığı ile iPhone'lara gönderilen fotoğraflar, WhatsApp'tan silinse bile iPhone'un galerisinde kalmaya devam ediyor. Siz WhatsApp konuşma ekranında "Bu mesaj silindi" uyarısını görseniz bile fotoğraf, mesajı gönderdiğiniz kişi tarafından görülmeye devam ediliyor.

WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine çok kötü haber! Bu uygulamaları telefondan hemen silin!

İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

Google özellikle telefonlara ücretsiz yüklenen bazı programlar hakkında uyarıda bulundu. Birçok kullanıcının telefonlara zarar veren programları yüklediğini ifade eden Google, "bu programları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. İşte Google'ın telefonlardan silinmesi yönünde uyardığı programlar.

WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine çok kötü haber! Bu uygulamaları telefondan hemen silin!

İşte Google'ın uyarılarına göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

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