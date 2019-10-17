WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine çok kötü haber! Bu uygulamaları telefondan hemen silin!

WhatsApp kullanan iPhone sahiplerine iyi olmayan bir haber geldi. WhatsApp'ta sohbet sırasında gönderilen ve silinen fotoğraflar kullanıcıların başını fena halde ağrıtacak. Detayları haberimizde verdik. daha önce ise Google'dan uygulamalar ile ilgili uyarı gelmişti. Çoğu kişi bilmiyor ama cep telefonlarımıza ücretsiz olarak yüklediğimiz uygulamalar tehlike arz ediyor. Bu bağlamda Google milyonlarca telefon kullanıcısını uyardı. Telefondan silinmesi ihtiyaç duyulan uygulamaları açıklayan Google, kullanıcılar için kritik ihtarlarda bulundu. İşte Google'in kullanıcıları uyardığı o uygulamalar...