  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri WhatsApp mesajı sosyal medyayı salladı! Türkiye onları konuşuyor

WhatsApp mesajı sosyal medyayı salladı! Türkiye onları konuşuyor

WhatsApp son zamanların en çok kullanılan mesajlaşma programı oldu. Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'taki bazı mesajlar ise sosyal medyayı salladı. WhatsApp grupları dışında bireysel konuşmalarda da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. İşte o komik diyaloglar...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:04
WhatsApp mesajı sosyal medyayı salladı! Türkiye onları konuşuyor

Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
WhatsApp mesajı sosyal medyayı salladı! Türkiye onları konuşuyor

İşte sosyal medyaya damgasını vuran Whatsapp mesajları.

WhatsApp mesajı sosyal medyayı salladı! Türkiye onları konuşuyor
WhatsApp mesajı sosyal medyayı salladı! Türkiye onları konuşuyor
WhatsApp mesajı sosyal medyayı salladı! Türkiye onları konuşuyor
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Dünyanın konuştuğu fotoğraflar! Sırları çözülemiyor!
Dünyanın konuştuğu fotoğraflar! Sırları çözülemiyor!
  • SON DAKİKA