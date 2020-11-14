WhatsApp mesajı sosyal medyayı salladı! Türkiye onları konuşuyor

WhatsApp son zamanların en çok kullanılan mesajlaşma programı oldu. Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'taki bazı mesajlar ise sosyal medyayı salladı. WhatsApp grupları dışında bireysel konuşmalarda da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. İşte o komik diyaloglar...