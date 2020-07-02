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WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor! Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak! İşte o özellikler...
WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor! Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak! İşte o özellikler...
WhatsApp'a 3 yeni özellik daha geliyor. Facebook'un bünyesinde yer alan uygulamaya gelen yeni özellikler, birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak. İşte o özellikler...
Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:24
Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:38
Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikler ile gündemde.
Arkadaş ekleme işlemini kolaylaştıran WhatsApp QR kod yani karekod ile arkadaş ekleme özelliği nihayet kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek.
Platforma gelecek bir başka yenilik ise özellikle koronavirüs döneminde önem kazanan video sohbetler ile ilgili.
Güncelleme ile video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmek mümkün olacak.