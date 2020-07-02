  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor! Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak! İşte o özellikler...

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor! Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak! İşte o özellikler...

WhatsApp'a 3 yeni özellik daha geliyor. Facebook'un bünyesinde yer alan uygulamaya gelen yeni özellikler, birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak. İşte o özellikler...

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:24 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2020 Perşembe 15:38
WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor! Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak! İşte o özellikler...

Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikler ile gündemde.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor! Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak! İşte o özellikler...

Arkadaş ekleme işlemini kolaylaştıran WhatsApp QR kod yani karekod ile arkadaş ekleme özelliği nihayet kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor! Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak! İşte o özellikler...

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek.

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor! Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak! İşte o özellikler...

Platforma gelecek bir başka yenilik ise özellikle koronavirüs döneminde önem kazanan video sohbetler ile ilgili.

WhatsApp'a 3 yeni özellik geliyor! Birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak! İşte o özellikler...

Güncelleme ile video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmek mümkün olacak.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi
Milyon dolarlık yatlar Bodrum'da boy gösterdi
  • SON DAKİKA