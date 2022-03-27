Haberler Galeri WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı, babası çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu

WhatsApp'tan kız arkadaşına mesaj attı, babası çıktı! Öyle bir cevap verdi ki Türkiye onu konuştu

WhatsApp'tan sosyal medyaya yansıyan komik mesajlar dikkat çekti. Binlerce sosyal medya kullanıcısının paylaşım rekorları kırdığı diyaloglar olay oldu. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yansıyan sohbetler sosyal medya kullanıcılarını güldürdü. WhatsApp'taki komik konuşmaların deşifre edilmesiyle görenler kahkahalara boğuldu. WhatsApp'taki komik konuşmaların görüntüleri Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlarda onbinlerce kez paylaşıldı. İşte gençlerin mizah anlayışını da bir nebze olsa ortaya çıkartan WhatsApp'taki komik diyaloglar...

Giriş Tarihi: 27 Mart 2022 Pazar 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





