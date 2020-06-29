WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye onları konuştu!

WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki Türkiye onları konuştu!

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'taki sohbetlerde oluşan ilginç diyaloglar sosyal medyanın gündemi oldu. Sevgilisini mesaj atarken, kız arkadaşının babasına yakalanan bir gencin geri dönüş mesajı ise herkesi kahkahaya boğdu. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. Bazen birbirimizle mesajlaşırken ortaya çok komik diyaloglar çıkabiliyor. Türkiye'de sosyal medyanın en çok paylaşılan WhatsApp mesajları derlendi. İşte o komik diyaloglar..