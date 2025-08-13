Yağmur ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 13 Ağustos Çarşamba hava durumu tahmini
Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış bekleniyor mu? Hangi illerde yağmur var? Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Ülkemizin uzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Ağustos Çarşamba hava durumu...
Sıcaklığın güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.