Yağmur ne zaman yağacak? Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin 13 Ağustos Çarşamba hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de bugün yağış bekleniyor mu? Hangi illerde yağmur var? Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Ülkemizin uzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 13 Ağustos Çarşamba hava durumu...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 13 Ağustos 2025 09:51 Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 09:51






