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Yakaladığı balığın içinden bakın ne çıktı! Görenler şaştı kaldı...

Oltayla balık tutan bir kişi yakaladığı balığın içinden çıkanı görünce şaştı kaldı. Halk arasında 'kene' ya da 'bit' olarak da adlandırılan, boyları iki milimetre iken balıkların dillerine yapışan ve dildeki kanı emerek büyüyen, zamanla 3- 4 santimetre boya ulaşan 'İsopoda' (tesbih böceği) ailesine mensup parazit türleri, görenleri şaşırtıyor.