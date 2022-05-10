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Haberler Galeri Yakaladığı balığın içinden çıktı! Gözlerine inanamadılar

Yakaladığı balığın içinden çıktı! Gözlerine inanamadılar

Kızıldeniz'de balık tutmaya çalışan bir denizci yakaladığı büyük balıkla büyük sevinç yaşadı. Yakaladığı büyük balığı teknesine alan kişi balığın karnını yardı ve içinden çıkanlar görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 16:38 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 16:39
Yakaladığı balığın içinden çıktı! Gözlerine inanamadılar

Kızıldeniz'de balık avına çıkan bir kişi yakaladığı dev balıkla görenleri şaşkına çevirdi.

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Yakaladığı balığın içinden çıktı! Gözlerine inanamadılar

Balık tutmaya çalışan bir denizci, bir türlü yemi kapmayan balıktan şüphelendi.

Yakaladığı balığın içinden çıktı! Gözlerine inanamadılar

"Golden balıklar doğaları gereği çok obur olurlar, bu balık neden bir türlü yemi yemiyor" diye şaşıran denizci, balığı yakalamayı başardı ve teknesine alarak karnını yardı.

Yakaladığı balığın içinden çıktı! Gözlerine inanamadılar

Balığın içinden bakın ne çıktı.

Yakaladığı balığın içinden çıktı! Gözlerine inanamadılar
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