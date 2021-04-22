Yalnız yaşadığı evden 6 kamyon çöp çıktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri evden 6 kamyon çöp çıktı. Ardından ev sıcak suyla yıkanıp temizlendi, bit, pire ve haşerelere karşı ilaçlandı.
Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:25
Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:25
Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'ndeki bir apartmandan kötü kokular gelince bölgede oturanlar belediyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada kötü kokunun Sevinç Sokak Çıkmazı'nda bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden geldiği saptandı.
Ekipler, evde yaşayan Ahmet C.'yi (78) ikna ederek kapıyı açmasını sağladı. Eşi tarafından terk edildiği iddia edilen 3 çocuk babası Ahmet C'nin evinden 6 kamyon çöp ile atık çıkartıldı.
Toplanan çöp ve atıklar imha edilmesi için Aydın Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Merkezi'ne gönderildi. Ardından ev sıcak suyla yıkanıp temizlendi, bit, pire ve haşerelere karşı ilaçlandı.
'KOKUDAN NEFES ALAMAZ HALE GELMİŞTİK'
Yaklaşık 16 yıldır aynı apartmanda yaşadığını belirten Mehmet Apaydın, "Alt komşumuz Ahmet Bey, 4 senedir tek başına yaşıyor. Yakınları tarafından terk edildi. Çocukları ve eşiyle anlaşamadılar. Elektriği ve suyu da kesildi. Suyu olmadığı için pislik içinde yaşamaya başladı.
Çöplerini atmamaya başladı. Koku artınca dayanamadık ve yetkililere müracaat ettik. Kokudan nefes alamaz hale gelmiştik. Bu sabah belediye yetkilileri geldi ve şu an o evin temizliği yapılıyor. Yetkililerden Ahmet Bey için uygun bir yer bulmalarını ve yerleştirmelerini istiyoruz. Bu işin kesin çözümü bu. Yoksa bu iş devam eder. Çünkü Ahmet beyin ilgilenen kimsesi, elektriği, suyu yok" dedi.