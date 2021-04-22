Yalnız yaşadığı evden 6 kamyon çöp çıktı

Çöplerini atmamaya başladı. Koku artınca dayanamadık ve yetkililere müracaat ettik. Kokudan nefes alamaz hale gelmiştik. Bu sabah belediye yetkilileri geldi ve şu an o evin temizliği yapılıyor. Yetkililerden Ahmet Bey için uygun bir yer bulmalarını ve yerleştirmelerini istiyoruz. Bu işin kesin çözümü bu. Yoksa bu iş devam eder. Çünkü Ahmet beyin ilgilenen kimsesi, elektriği, suyu yok" dedi.