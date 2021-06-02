  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Yangın söndürme helikopterinde yılan paniği

Yangın söndürme helikopterinde yılan paniği

Muğla'nın Milas ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopterine giren yılan paniğe neden oldu. Görevliler yılanı fark edince itfaiyeden yardım istedi. Yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2021 Çarşamba 18:58 Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2021 Çarşamba 18:59
Yangın söndürme helikopterinde yılan paniği

Milas'a bağlı Beçin Mahallesi'nde Denizcik Orman Deposu'nda pistteki yangın söndürme helikopterine yılan girdi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yangın söndürme helikopterinde yılan paniği

Görevlilerce fark edilen yılanın çıkarılması için itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, helikopterdeki yılanın önce yerini tespit etti, ardından da özel bir aparat yardımıyla yakaladı.

Yangın söndürme helikopterinde yılan paniği

Paniğe neden olan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yangın söndürme helikopterinde yılan paniği
Yangın söndürme helikopterinde yılan paniği
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...