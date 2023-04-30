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Haberler Galeri Yangında küle dönmüştü! İzmir'deki sitede hasar tespit çalışmaları başlıyor

Yangında küle dönmüştü! İzmir'deki sitede hasar tespit çalışmaları başlıyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan lüks bir sitede çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu 7 saatte söndürülmüştü. Can kaybının yaşanmadığı yangında hasar tespit çalışmalarının hafta içinde yapılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 13:38 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 13:41
Yangında küle dönmüştü! İzmir’deki sitede hasar tespit çalışmaları başlıyor

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloktan oluşan lüks sitenin 8 katlı ve 40 daireli bloğunda 27 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında yangın çıkmıştı.Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında, site sakinleri binayı hızla tahliye etmişti.

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Yangında küle dönmüştü! İzmir’deki sitede hasar tespit çalışmaları başlıyor

6 kişinin dumandan etkilendiği, 1 kişinin de hafif şekilde yaralandığı yangında can kaybı yaşanmazken, yangın 28 Nisan sabahı saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Yangında küle dönmüştü! İzmir’deki sitede hasar tespit çalışmaları başlıyor

Lüks sitede bugün itfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebine dair araştırmaları devam etti.

Yangında küle dönmüştü! İzmir’deki sitede hasar tespit çalışmaları başlıyor

İtfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcının da sitede inceleme yaparak, soruşturmayı tamamlayacağı ifade edildi.

Yangında küle dönmüştü! İzmir’deki sitede hasar tespit çalışmaları başlıyor

Daha sonra da itfaiye ekipleri dairelerdeki hasar tespit çalışmalarına başlayacak.

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