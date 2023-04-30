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Yangında küle dönmüştü! İzmir'deki sitede hasar tespit çalışmaları başlıyor
İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan lüks bir sitede çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu 7 saatte söndürülmüştü. Can kaybının yaşanmadığı yangında hasar tespit çalışmalarının hafta içinde yapılacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 13:38Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 13:41
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İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloktan oluşan lüks sitenin 8 katlı ve 40 daireli bloğunda 27 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00 sıralarında yangın çıkmıştı.Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangında, site sakinleri binayı hızla tahliye etmişti.