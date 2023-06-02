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Yankesici kurbanı olmamak için bu uyarılara kulak verin

Son zamanlarda artan kapkaç ve yankecisi olaylarına karşı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İşte dikkat edilmesi gereken önlemler...

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 10:39 Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2023 Cuma 10:39
Yankesici kurbanı olmamak için bu uyarılara kulak verin

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, özellikle toplu ulaşım araçları ve çarşı-pazar gibi kalabalık yerlerde yaşanan yankesicilik olaylarına karşı vatandaşlara bir dizi uyarıda bulundu.

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Yankesici kurbanı olmamak için bu uyarılara kulak verin

Başkanlık; paranın cepte değil cüzdanda taşınması gerektiğini, cüzdanın da arka pantolun cebine konulması halinde muhakkak düğmelenmesi tavsiyesinde bulundu.

Yankesici kurbanı olmamak için bu uyarılara kulak verin

Yankesicilik olayına karışanların bir seneden 12 seneye kadar hapiz cezasıyla yargılandığına dikkat çekilen o uyarılardan bazıları şöyle sıralandı: "Elde veya omuzda taşınan çantaların ağzının kapalı olmasına ve çantanın öne doğru çekilerek mümkünse fermuar kısmını elimizle kapatacak şekilde taşınmasına özen gösterilmeli.

Yankesici kurbanı olmamak için bu uyarılara kulak verin

Ara sıra cüzdan ve cepler kontrol edilerek bunun alışkanlık haline getirilmesi gerekir. Toplu taşıma araçlarına binerken, inerken veya içindeyken dikkatli olunmalı. Para bozdururken veya para üstü alırken mutlaka alınan paranın sayılması muhakkak şart. Paranın cepte değil, cüzdanda taşınması, cüzdan arka cepte taşınacaksa mutlaka düğmelerinin iliklenmesi önemlidir.

Yankesici kurbanı olmamak için bu uyarılara kulak verin

Lüzumundan fazla paranın cüzdanda taşınmaması, eğer yüklü miktarda para taşınacaksa paraların bölünerek farklı yerlerde taşınması gerekir. Pazar yeri, çarşı ve alışveriş merkezlerinde daha dikkatli olunmalı. Alışveriş esnasında çanta, poşet ve kıymetli eşyalar tezgâhta bırakılmamalı, mutlaka elde taşınmalı. Camide abdest alınırken çıkarılan ceketlerin göz kontrolünden uzak yere asılmaması, ceketin cebinde para veya cüzdan bulundurulmamalı. Tanımadığınız kişilerin sarılmalarına, hayat hikâyelerini anlatmalarına, gereksiz yakınlaşmalarına ve bedene temas etmelerine müsaade edilmemelidir. Tanımadığınız kişilerin yiyecek ve içecek ikramlarının kabul edilmemelidir."

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