Yankesici kurbanı olmamak için bu uyarılara kulak verin

Lüzumundan fazla paranın cüzdanda taşınmaması, eğer yüklü miktarda para taşınacaksa paraların bölünerek farklı yerlerde taşınması gerekir. Pazar yeri, çarşı ve alışveriş merkezlerinde daha dikkatli olunmalı. Alışveriş esnasında çanta, poşet ve kıymetli eşyalar tezgâhta bırakılmamalı, mutlaka elde taşınmalı. Camide abdest alınırken çıkarılan ceketlerin göz kontrolünden uzak yere asılmaması, ceketin cebinde para veya cüzdan bulundurulmamalı. Tanımadığınız kişilerin sarılmalarına, hayat hikâyelerini anlatmalarına, gereksiz yakınlaşmalarına ve bedene temas etmelerine müsaade edilmemelidir. Tanımadığınız kişilerin yiyecek ve içecek ikramlarının kabul edilmemelidir."