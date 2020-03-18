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Haberler Galeri Meğer bunu yanlış biliyormuşuz! Şaşıracaksınız

Meğer bunu yanlış biliyormuşuz! Şaşıracaksınız

Bunları duyunca çok şaşıracaksınız. Bazılarının doğru olduğundan eminsiniz ama yanılıyorsunuz. Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz! İşte ilginç bilgilerin doğrusu...

Giriş Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:24 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:25
Meğer bunu yanlış biliyormuşuz! Şaşıracaksınız

Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz!

Çin Seddi Uzaydan Çıplak Gözle Görülebilir.

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Meğer bunu yanlış biliyormuşuz! Şaşıracaksınız

Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.

Meğer bunu yanlış biliyormuşuz! Şaşıracaksınız

İnsan ürünü Uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.

Meğer bunu yanlış biliyormuşuz! Şaşıracaksınız

Timsah kovalaması durumunda zikzak yaparak kaçmak daha etkilidir.

Meğer bunu yanlış biliyormuşuz! Şaşıracaksınız

Timsahlar karada çok nadir avlanırlar.

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