Meğer bunu yanlış biliyormuşuz! Şaşıracaksınız
Bunları duyunca çok şaşıracaksınız. Bazılarının doğru olduğundan eminsiniz ama yanılıyorsunuz. Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz! İşte ilginç bilgilerin doğrusu...
Giriş Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:24
Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:25
Meğer bu bilgilerin çoğunu yanlış biliyormuşuz!
Çin Seddi Uzaydan Çıplak Gözle Görülebilir.
Çin Seddi çok büyük olabilir, fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir.
İnsan ürünü Uzaydan görülebilir en belirgin şey aslında ışıklardır.
Timsah kovalaması durumunda zikzak yaparak kaçmak daha etkilidir.
Timsahlar karada çok nadir avlanırlar.