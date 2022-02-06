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Yanlış park yapan kişinin arabasına öyle bir şey yaptı ki! Bu kadar da olmaz vicdansız
Yanlış park yapan kişinin arabasına öyle bir şey yaptı ki! Bu kadar da olmaz vicdansız
Şoförler bazen araçlarını park edecek yer bulmakta zorlanırken bazıları araçlarını öyle bir şekilde park ediyorlar ki hem yayaları hem de diğer şoförleri çileden çıkartıyor. İşte o şoförlerden birisi yanlış park yapan kişiye verdiği ceza görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 6 Şubat 2022 Pazar 11:06
İşte yanlış park yapan kişilere verilen görülmemiş cezalar.