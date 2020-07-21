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Yaptığı yanına kalmadı! Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in milyonluk anlaşması iptal! İşte detaylar...
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in milyonluk anlaşması iptal edildi. Olayın ardından reklam yüzü olduğu banka 1 milyon liralık anlaşmayı rafa kaldırdı. Güven için 13.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 10:27Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 10:38
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Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ozan Güven olayında flaş bir gelişme yaşandı.
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a evinde bir saat boyunca şiddet uygulayan Ozan Güven hakkında 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.
Yaşanan şiddet olayı tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken senaristler bir bildiri yayınlayarak Ozan Güven'le çalışmama kararı aldıklarını duyurmuştu.
Ozan Güven'e karşı peş peşe gelen açıklamaların ardından bir hamle de reklam yüzü olduğu bankadan geldi. Gelen tepkiler üzerine Güven'in rol aldığı ING Bank'ın reklamları şirket tarafından alınan karar sonrasında yayından kaldırıldı, banka reklamının afişleri de kaldırıldı.
Güven, reklam anlaşmasından 1 milyon lira kazanmıştı.