Yaptığı yanına kalmadı! Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'in milyonluk anlaşması iptal! İşte detaylar...

Ozan Güven'e karşı peş peşe gelen açıklamaların ardından bir hamle de reklam yüzü olduğu bankadan geldi. Gelen tepkiler üzerine Güven'in rol aldığı ING Bank'ın reklamları şirket tarafından alınan karar sonrasında yayından kaldırıldı, banka reklamının afişleri de kaldırıldı.

