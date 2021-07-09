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Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı
Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı
Sırtındaki yarayı sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra hayatının şokunu yaşadı. Şikayetleri giderek artınca arkadaşlarından yardım isteyen adam sırtından çıkanları görünce gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:54
Sırtındaki yaranın sivilce olduğunu zanneden genç adam hiç beklemediği bir sonla karşılaştı. Sırtındaki ağrılar giderek artmaya başlayınca genç adam arkadaşlarından yardım istedi.
Arkadaşları genç adamın sırtındaki yarayı kontrol edince şok gerçekle karşılaştı.
İşte genç adamın sırtından çıkanlar