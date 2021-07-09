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Haberler Galeri Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı

Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı

Sırtındaki yarayı sivilce zannedip önemsemeyen genç adam daha sonra hayatının şokunu yaşadı. Şikayetleri giderek artınca arkadaşlarından yardım isteyen adam sırtından çıkanları görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 9 Temmuz 2021 Cuma 10:54
Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı

Sırtındaki yaranın sivilce olduğunu zanneden genç adam hiç beklemediği bir sonla karşılaştı. Sırtındaki ağrılar giderek artmaya başlayınca genç adam arkadaşlarından yardım istedi.

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Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı

Arkadaşları genç adamın sırtındaki yarayı kontrol edince şok gerçekle karşılaştı.

Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı

İşte genç adamın sırtından çıkanlar

Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı
Yarayı önemsemedi sivilce zannetti! Sırtından bakın ne çıktı
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