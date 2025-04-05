Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Türkler, binlerce yıl boyunca geniş coğrafyalarda hüküm sürmüş, dolayısıyla birçok farklı yaşam alanına dağılmıştır. Kaldıkları bölgelerde 24 oğuz boyu devletler, güçlü beylikler ve hanlıklar kurulmuştur. Peki siz bu boyların hangisinden geliyorsunuz? İşte cevabı...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 05 Nisan 2025 15:04 Son Güncelleme : 05 Nisan 2025 15:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





