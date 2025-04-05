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Haberler Galeri Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Türkler, binlerce yıl boyunca geniş coğrafyalarda hüküm sürmüş, dolayısıyla birçok farklı yaşam alanına dağılmıştır. Kaldıkları bölgelerde 24 oğuz boyu devletler, güçlü beylikler ve hanlıklar kurulmuştur. Peki siz bu boyların hangisinden geliyorsunuz? İşte cevabı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Türkler bu kıtadan mı geliyor?

Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus'ta yer alıyordu.

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Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Asya Kıtası ve Amerika Kıtası arasında, Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olduğu söyleniyor.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Bilim adamları Okyanus dibinde herhangi bir bulguya şimdiye kadar rastlamadılar. Ancak Pasifik Okyanusunda bir kıta'nın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Çin ve çevre adalarda bulunan kitabelerde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Başka bir rivayete göre ise, ilk insanlığın bu kıta üzerinden yayıldığı söylenmektedir.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Türklerin'de bu kıta üzerinden Orta Asya'ya geçtiği düşünülmektedir.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya takımadalarını oluşturan adalar, muhtemelen bu kıta'dan arta kalan parçalardır.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Kıta ile ilgili diğer rivayetler ise şu şekillerdedir...

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Mu Kıtası'dır.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Bu kıta, kıta'nın altında yer alan gaz odacıklarının patlamaları nedeniyle sulara gömülmüştür.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Kıtanın 64 milyon nufusu vardı.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Mu araştırmacılarına göre, Mu Kıtası'ndan her kıtaya göçler yapılmıştır.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Başlıca göçler ise Kuzey ve Güney Amerika'ya yapılmıştır.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

Ayrıca Orta Asya'ya, Anadolu ve Mısır'a da göçler yapılmıştır.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklı yerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor.

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU - 552 - 743

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

AVAR İMPARATORLUĞU - 565 - 803

Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?

HAZAR İMPARATORLUĞU - 651 - 983