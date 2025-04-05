Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Türkler, binlerce yıl boyunca geniş coğrafyalarda hüküm sürmüş, dolayısıyla birçok farklı yaşam alanına dağılmıştır. Kaldıkları bölgelerde 24 oğuz boyu devletler, güçlü beylikler ve hanlıklar kurulmuştur. Peki siz bu boyların hangisinden geliyorsunuz? İşte cevabı...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yaşadığın il ve ilçeye göre hangi şanlı Türk boyundan geliyorsun?
Türkler bu kıtadan mı geliyor?
Binlerce yıl farklı coğrafyalarda hükmetmiş olan Türkler'in soyu aslında nereden geliyor? Bundan 14 bin yıl önce yok olan Mu Kıtası Büyük Okyanus'ta yer alıyordu.