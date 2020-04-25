Yasağın 3'üncü gününde de İzmir'de sessizlik sürdü

MEYDANLAR SESSİZLEŞTİ

Kentin en kalabalık noktalarından olan Konak ve Gündoğdu meydanlarındaki kalabalık görüntü, yerini sessizliğe bıraktı. Kısa bir süre önce polis bariyerleriyle kapatılan ve vatandaşların girişinin engellendiği Karşıyaka Çarşısı'nda da tedbirler devam etti. Karşıyaka'nın simgesel taraftarı Mustafa Baykara'nın heykelindeki yüzüne maske takılması da çarşı girişinde dikkat çeken görüntülerden oldu.

DHA