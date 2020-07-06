  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı

Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı

Kütahya'da bulunan Aizanoi Antik Kenti, içerisinde barındırdığı Zeus tapınağı, Stadyum, Tiyatro kompleksi ve dünyanın ilk borsa binası ile ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 11:37 Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 12:25
Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı
Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, içerisinde barındırdığı Zeus tapınağı, Stadyum, Tiyatro kompleksi ve dünyanın ilk borsa binası ile korona virüs tedbirleri kapsamında var olan yasağın kalkmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı
Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı

Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ''Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıllara göre ziyaretçi sayımızda ciddi sayıda düşüş vardı.

Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı
Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı

Bakanlığımız tarafından ziyaret izni gelince vatandaşlarımız 5 bin yıllık tarihi kenti ziyarete gelmeye başladılar. Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus tapınağı dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından biridir.

Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı
Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı

Etrafındaki sütunla çevrili mekanın üstünün mermer kirişlerle kaplı olması nedeniyle Zeus tapınağı pseudodipteros plandaki tek örnektir.

Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı
Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı

Şehrin kuzeyinde 13 bin 500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20 bin kişi kapasiteli tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi'den başka hiçbir yerde görülmemektedir. Pandemi azaldıkça ziyaretçi sayımız her geçen gün hızla artmaktadır'' diye
IHA

Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı
Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı
Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı
Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor!
Limonlu suyun faydaları saymakla bitmiyor!
  • SON DAKİKA