Yasaklar kalktı, 5 bin yıllık antik kente ziyaretçi akını başladı

Şehrin kuzeyinde 13 bin 500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20 bin kişi kapasiteli tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi'den başka hiçbir yerde görülmemektedir. Pandemi azaldıkça ziyaretçi sayımız her geçen gün hızla artmaktadır'' diye

IHA

