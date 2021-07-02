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Haberler Galeri Yasaksız ilk hafta sonu yoğunluğu! 2 km'lik kuyruk oluştu

Yasaksız ilk hafta sonu yoğunluğu! 2 km'lik kuyruk oluştu

Çanakkale'nin Avrupa yakasında bulunan Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde zaman zaman 2 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluşuyor.

Giriş Tarihi: 2 Temmuz 2021 Cuma 23:15 Güncelleme Tarihi: 2 Temmuz 2021 Cuma 23:17
Yasaksız ilk hafta sonu yoğunluğu! 2 km'lik kuyruk oluştu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'da başlayan normalleşme sürecini fırsat bilen çok sayıda kişi hafta sonu tatillerini çeşitli yerlerde geçirmek üzere yola çıktı.

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Yasaksız ilk hafta sonu yoğunluğu! 2 km'lik kuyruk oluştu

Marmara'dan Ege ve diğer bölgelere geçiş için Çanakkale yönünü kullanan binlerce sürücü Avrupa yakasındaki Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu.

Yasaksız ilk hafta sonu yoğunluğu! 2 km'lik kuyruk oluştu

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, zaman zaman 2 kilometreye ulaşan kuyruk nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için seferleri saatsiz olarak yapmaya başladı.

Yasaksız ilk hafta sonu yoğunluğu! 2 km'lik kuyruk oluştu

Yetkililer, yoğunluk azalıncaya kadar feribotların doldur boşalt sistemiyle çalışacağını kaydetti.

Yasaksız ilk hafta sonu yoğunluğu! 2 km'lik kuyruk oluştu
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