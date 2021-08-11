  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Yaşanmaz haldeki evi ne hale getirdiler! Son hali hayran bıraktı...

Yaşanmaz haldeki evi ne hale getirdiler! Son hali hayran bıraktı...

ABD'de yaşayan çift karavanda devam ettirdikleri hayatlarını başka bir boyuta geçirdi. Karavanı kendilerine göre restore eden çift, karavanı öyle bir yaptı ki görenler şaştı kaldı.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:18 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:18
Yaşanmaz haldeki evi ne hale getirdiler! Son hali hayran bıraktı...

ABD'de yaşayan Trina Sholin, alaylı bir iç mimar... Eşi Steve'in ise inşaat alanında sağlam bir tecrübesi var...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yaşanmaz haldeki evi ne hale getirdiler! Son hali hayran bıraktı...

Bir zamanlar geçimlerini sağlamak için eski evleri yenileyen çift karavanlarda benzer tadilatlar yapmaya başladı. Çift şimdilerde tam zamanlı olarak karavan yeniliyor ve yeniledikleri karavanları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Yaşanmaz haldeki evi ne hale getirdiler! Son hali hayran bıraktı...

Steve, on yıllık inşaat deneyimini kullanarak karavanların tüm bakımını üstleniyor...

Yaşanmaz haldeki evi ne hale getirdiler! Son hali hayran bıraktı...

Trina ise karavanın dekorasyonuyla ilgileniyor... Çiftin bu işe girme hikayeleri Alaska'ya dayanıyor.

Yaşanmaz haldeki evi ne hale getirdiler! Son hali hayran bıraktı...

İş için bir dönem Alaska'da yaşamak zorunda kalan Steve, o dönem eşiyle karavanda yaşamak zorunda kaldı. Ancak çift her ne kadar işlevsel olsa da karavanın göz alıcı olmadığını ve eve benzemediğini anladı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de nerelerde elektrik kesilecek? İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi 11 Ağustos Çarşamba!
İzmir'de nerelerde elektrik kesilecek? İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi 11 Ağustos Çarşamba!