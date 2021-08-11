Yaşanmaz haldeki evi ne hale getirdiler! Son hali hayran bıraktı...

Bir zamanlar geçimlerini sağlamak için eski evleri yenileyen çift karavanlarda benzer tadilatlar yapmaya başladı. Çift şimdilerde tam zamanlı olarak karavan yeniliyor ve yeniledikleri karavanları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Steve, on yıllık inşaat deneyimini kullanarak karavanların tüm bakımını üstleniyor...
Trina ise karavanın dekorasyonuyla ilgileniyor... Çiftin bu işe girme hikayeleri Alaska'ya dayanıyor.
İş için bir dönem Alaska'da yaşamak zorunda kalan Steve, o dönem eşiyle karavanda yaşamak zorunda kaldı. Ancak çift her ne kadar işlevsel olsa da karavanın göz alıcı olmadığını ve eve benzemediğini anladı.