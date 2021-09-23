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Haberler Galeri Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

ABD'de yaşayan çift karavanda yaşamaya karar verdi. Karavanın ev konforunda olmayışı çifti aracı yenilemeye itti. Daha sonra karavan yaşamını çok seven çift eski karavanlarını öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:04
Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

ABD'de yaşayan Trina Sholin, alaylı bir iç mimar... Eşi Steve'in ise inşaat alanında sağlam bir tecrübesi var...

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Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

Bir zamanlar geçimlerini sağlamak için eski evleri yenileyen çift karavanlarda benzer tadilatlar yapmaya başladı. Çift şimdilerde tam zamanlı olarak karavan yeniliyor ve yeniledikleri karavanları sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

Steve, on yıllık inşaat deneyimini kullanarak karavanların tüm bakımını üstleniyor...

Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

Trina ise karavanın dekorasyonuyla ilgileniyor... Çiftin bu işe girme hikayeleri Alaska'ya dayanıyor.

Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...

İş için bir dönem Alaska'da yaşamak zorunda kalan Steve, o dönem eşiyle karavanda yaşamak zorunda kaldı. Ancak çift her ne kadar işlevsel olsa da karavanın göz alıcı olmadığını ve eve benzemediğini anladı.

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