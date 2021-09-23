Yaşanmaz haldeydi! Son hali hayran bıraktı...
ABD'de yaşayan çift karavanda yaşamaya karar verdi. Karavanın ev konforunda olmayışı çifti aracı yenilemeye itti. Daha sonra karavan yaşamını çok seven çift eski karavanlarını öyle bir hale getirdi ki görenler hayran kaldı.
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:04
ABD'de yaşayan Trina Sholin, alaylı bir iç mimar... Eşi Steve'in ise inşaat alanında sağlam bir tecrübesi var...
Bir zamanlar geçimlerini sağlamak için eski evleri yenileyen çift karavanlarda benzer tadilatlar yapmaya başladı. Çift şimdilerde tam zamanlı olarak karavan yeniliyor ve yeniledikleri karavanları sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Steve, on yıllık inşaat deneyimini kullanarak karavanların tüm bakımını üstleniyor...
Trina ise karavanın dekorasyonuyla ilgileniyor... Çiftin bu işe girme hikayeleri Alaska'ya dayanıyor.
İş için bir dönem Alaska'da yaşamak zorunda kalan Steve, o dönem eşiyle karavanda yaşamak zorunda kaldı. Ancak çift her ne kadar işlevsel olsa da karavanın göz alıcı olmadığını ve eve benzemediğini anladı.