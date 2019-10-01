  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Yaşar İpek cezaevine giriyor!

Yaşar İpek cezaevine giriyor!

Boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil ile ilgili açıklama yaptığı gerekçesiyle üç günlük zorlama hapsi kararı verilen şarkıcı Yaşar İpek teslim olmak üzere adliyeye geldi.

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2019 Salı 11:21 Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2019 Salı 11:21
Yaşar İpek cezaevine giriyor!

Seren Serengil'in talebi üzerine hakkında 3 günlük zorlama hapis kararı verilen boşanma aşamasındaki eşi şarkıcı Yaşar İpek, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yaşar İpek cezaevine giriyor!

Seren Serengil'in boşanma aşamasındaki eşi Yaşar İpek'in "korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi" yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği tespit edildi. Bu doğrultuda İstanbul 1. Aile Mahkemesi 11 Eylül'de Yaşar İpek'in 3 gün süreyle zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verdi.

Yaşar İpek cezaevine giriyor!

KARARA İTİRAZ ETMEDİLER

Mağdur Seren Serengil'in avukatının itiraz etmemesi, İpek'in avukatının ise itirazdan feragat dilekçesi vermesi üzerine zorlama hapis kararı kesinleşti. İpek, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

Yaşar İpek cezaevine giriyor!

Teslim olmadan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan İpek, "Bu cezayı fiziki şiddet uyguladığım için çekmiyorum. Konuşma yasağını bana çıkardılar. Bu yasağın ardından sürekli iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim böyle olmasını, efendi efendi bitsin derdim. Konuşma yasağından dolayı içeri giriyorum. açıklamasında bulundu.

AA

Yaşar İpek cezaevine giriyor!
Yaşar İpek cezaevine giriyor!
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 1 Ekim Salı
Günlük burç yorumları - 1 Ekim Salı
BİZE ULAŞIN