Yaşar İpek cezaevine giriyor!

Teslim olmadan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan İpek, "Bu cezayı fiziki şiddet uyguladığım için çekmiyorum. Konuşma yasağını bana çıkardılar. Bu yasağın ardından sürekli iftiralarda bulundular. Ben de istemezdim böyle olmasını, efendi efendi bitsin derdim. Konuşma yasağından dolayı içeri giriyorum. açıklamasında bulundu.

AA