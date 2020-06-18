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Haberler Galeri Yasemin Kay Allen yılanı ile poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Yasemin Kay Allen yılanı ile poz verdi! Sosyal medyayı salladı

İngiliz asıllı Türk oyuncu Yasemin Kay Allen, Lord Flashheart adını verdiği kraliyet pitonu ile çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte sosyal medyanın konuştuğu o paylaşım....

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 12:13 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2020 Perşembe 12:21
Yasemin Kay Allen yılanı ile poz verdi! Sosyal medyayı salladı

30 yaşındaki ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, evcil hayvan olarak evinde piton beslemeye başlamıştı. Yılanıyla bir yılı aşkın bir süredir beraber yaşayan Allen, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Yasemin Kay Allen yılanı ile poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Oyuncu, 'Lord Flashheart' ismini verdiği kraliyet pitonu ile birlikte yeni bir paylaşımda bulundu. Allen, gönderisinin altına; "Benziyoruz bence. Karantina göbeğimin üstünde çok güzel duruyor." notunu ekledi.

Yasemin Kay Allen yılanı ile poz verdi! Sosyal medyayı salladı

Yasemin Kay Allen'ın bu paylaşımı sonrası ünlü isimlerin takıntıları da merak ediliyor. İşte birbirinden ünlü pek çok ismin şaşırtan takıntıları....

Yasemin Kay Allen yılanı ile poz verdi! Sosyal medyayı salladı

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Yasemin Kay Allen yılanı ile poz verdi! Sosyal medyayı salladı

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