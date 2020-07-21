Haberler Galeri Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan arasındaki kriz kısa sürdü! Haberlerin ardından yeniden takip etti!

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan arasındaki kriz kısa sürdü! Haberlerin ardından yeniden takip etti!

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesi ve Öcel'in, "Yine başladı büyük fanım" notuyla İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarını beğenmesini ifşa etmesi sonrası Yasemin Özilhan eşini takipten çıkmıştı. Haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten Yasemin Özilhan, bir süre sonra eşini yeniden takibe aldı.

Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 14:57 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2020 Salı 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





