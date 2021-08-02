Yaşlı adam alevlerin yaklaştığı evini terk edip gidemedi

Türlübey Mahallesine yakın bir bölgede başlayan orman yangını önce Çamköy Mahallesine doğru ilerledi ancak daha sonra rüzgarın ters dönmesiyle Alacaoğlu ve Debent mahallelerine yöneldi. Bölgede risk altında bulunan sera ve ahırların ardından bazı evler için de boşaltma kararı verildi.