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Yaşlı adam alevlerin yaklaştığı evini terk edip gidemedi

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayılarak üç yerleşim alanını tehdit etmeye başladı. Jandarma kontrolünde bazı evlerin boşalttığı bölgede yaşayan yaşlı adam, evlerin hızla yaklaştığı evini geride bırakamadı.

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:25 Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 18:26
Yaşlı adam alevlerin yaklaştığı evini terk edip gidemedi

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, geride kalan 4,5 saatin ardından yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor.

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Yaşlı adam alevlerin yaklaştığı evini terk edip gidemedi

Türlübey Mahallesine yakın bir bölgede başlayan orman yangını önce Çamköy Mahallesine doğru ilerledi ancak daha sonra rüzgarın ters dönmesiyle Alacaoğlu ve Debent mahallelerine yöneldi. Bölgede risk altında bulunan sera ve ahırların ardından bazı evler için de boşaltma kararı verildi.

Yaşlı adam alevlerin yaklaştığı evini terk edip gidemedi

3 mahallede yangının devam ettiği bölgeye yakın konumda olan onlarca ev, jandarma ekiplerinin gözetiminde tahliye edildi. Yangının ilk olarak başladığı Türlübey Mahallesinde yaşayan 73 yaşındaki Süleyman Demiri yapılan tüm çağrılara rağmen evinden ayrılmak istemedi.

Yaşlı adam alevlerin yaklaştığı evini terk edip gidemedi

Jandarma ekipleri tarafından uzun süren ikna çabaları sonucu tahliyeyi kabul eden yaşlı adam, alevlerin hızla yaklaştığı evinden ayrılmak zorunda kaldı.

Yaşlı adam alevlerin yaklaştığı evini terk edip gidemedi

Tahliye işlemleri sırasında vatandaşlara her konuda destek olan jandarma ekipleri, yaşlı vatandaşlara evlerinden çıkardıkları eşyalarının taşınması noktasında da yardım etti.

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