Yaşlı kadının hayatı oğlunun yaptığı araçla değişti
Afyonkarahisar'da emekli polis, yaşlı annesinin tek başına alışveriş ihtiyacını giderebilmesi için evdeki malzemeleri kullanarak elektrikli araç yaptı. Oğluna dua eden anne Ayşe Yıldız, "Aracımda bagaj dahi var. Hiç yorulmuyorum artık. Bacaklarımdan dolayı çok yol yürüyemiyorum. Oğlumdan Allah razı olsun" diyor.
Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 17:16
Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 17:20
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Yıldız, yaklaşık bir yıl önce polis emeklisi oğlunun tasarladığı elektrikli araçla ilçe sokaklarında rahatça geziyor.
Annesinin yürümekte zorlandığını gören 52 yaşındaki emekli polis Musa Yıldız, 6 aylık çalışmanın sonunda evdeki malzemeleri de kullanarak elektrikli araç yaptı.
Ankara'da yaşayan Musa Yıldız'ın evdeki imkanlarla üretip trafiğe çıkardığı aracın sinyal kolunun kalemden, kornasının ise konserve kutusunda olması da vatandaşların dikkatini çekiyor.
Anne Ayşe Yıldız (72), AA muhabirine, uzun süre yürümekte zorlandığını, özellikle alışveriş ve çarşı işlerinde çok yorulduğunu söyledi.
Oğlunun kendisini düşünerek aracı yaptığını kaydeden Yıldız, "Çok güzel, çok memnunum. Gören herkesin de dikkatini çekiyor. Pazara, markete, hastaneye, çarşıya bahçeye gidiyorum." dedi.