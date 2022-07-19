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Yaşlı kadının hayatı oğlunun yaptığı araçla değişti

Afyonkarahisar'da emekli polis, yaşlı annesinin tek başına alışveriş ihtiyacını giderebilmesi için evdeki malzemeleri kullanarak elektrikli araç yaptı. Oğluna dua eden anne Ayşe Yıldız, "Aracımda bagaj dahi var. Hiç yorulmuyorum artık. Bacaklarımdan dolayı çok yol yürüyemiyorum. Oğlumdan Allah razı olsun" diyor.

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 17:16 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022 Salı 17:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





