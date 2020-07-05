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Haberler Galeri Yatağının altından gelen sesler sonrası hayatının şokunu yaşadı

Yatağının altından gelen sesler sonrası hayatının şokunu yaşadı

Yatağının altından sesler gelen adam bir süre sonra zemini açmaya karar verdi. Ne ile karşılacağını tahmin edemeyen adam gördükleri karşısında adeta şoka uğradı.

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 11:54 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 11:58
Yatağının altından gelen sesler sonrası hayatının şokunu yaşadı

Yatak odasının hemen altından duyduğu seslerden zaman zaman ürken adam, sonunda merakına yenik düşerek yatağının altında bulunan döşemeyi açmaya karar verdi.

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Yatağının altından gelen sesler sonrası hayatının şokunu yaşadı

Nasıl bir manzarayla karşılaşacağını da bilemediği için, bu anları da sosyal medya üzerinde yayınlamak için kaydetti.

Yatağının altından gelen sesler sonrası hayatının şokunu yaşadı
Görüntüleri kaydettiği esnada zemini kazarken seslerin daha da çoğaldığını fark etti.
Yatağının altından gelen sesler sonrası hayatının şokunu yaşadı

Bu kuşkularını daha da güçlendirdi.

Yatağının altından gelen sesler sonrası hayatının şokunu yaşadı

İşte adamın sosyal medyada hesabında paylaştığı o görüntüler...

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