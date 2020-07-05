Yatağının altından gelen sesler sonrası hayatının şokunu yaşadı

Yatağının altından sesler gelen adam bir süre sonra zemini açmaya karar verdi. Ne ile karşılacağını tahmin edemeyen adam gördükleri karşısında adeta şoka uğradı. Yatak odasının hemen altından duyduğu seslerden zaman zaman ürken adam, sonunda merakına yenik düşerek yatağının altında bulunan döşemeyi açmaya karar verdi. Nasıl bir manzarayla karşılaşacağını da bilemediği için, bu anları da sosyal medya üzerinde yayınlamak için kaydetti. Görüntüleri kaydettiği esnada zemini kazarken seslerin daha da çoğaldığını fark etti. Bu kuşkularını daha da güçlendirdi. İşte adamın sosyal medyada hesabında paylaştığı o görüntüler...