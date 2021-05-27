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Haberler Galeri Yatağının altından sesler geliyordu! Zemini açınca şoke oldu

Yatağının altından sesler geliyordu! Zemini açınca şoke oldu

Yatağının altından sürekli sesler duyan adam en sonunda seslerin kaynağını öğrenmek istedi ve zemini açtı. Gördükleri karşısında dehşete düşen adam o anları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:26 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:28
Yatağının altından sesler geliyordu! Zemini açınca şoke oldu

Yatak odasının hemen altından duyduğu seslerden zaman zaman ürken adam, sonunda merakına yenik düşerek yatağının altında bulunan döşemeyi açmaya karar verdi.

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Yatağının altından sesler geliyordu! Zemini açınca şoke oldu

Nasıl bir manzarayla karşılaşacağını da bilemediği için, bu anları da sosyal medya üzerinde yayınlamak için kaydetti.

Yatağının altından sesler geliyordu! Zemini açınca şoke oldu
Görüntüleri kaydettiği esnada zemini kazarken seslerin daha da çoğaldığını fark etti.
Yatağının altından sesler geliyordu! Zemini açınca şoke oldu

Bu kuşkularını daha da güçlendirdi.

Yatağının altından sesler geliyordu! Zemini açınca şoke oldu

İşte adamın sosyal medyada hesabında paylaştığı o görüntüler...

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