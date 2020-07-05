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Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! İşte Maraş dondurmasının hikayesi...

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti Maraş dondurmasının hikayesini biliyor musunuz? Sofralarımızı süsleyen bu lezzet, 250 ton hazırlanarak 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor. İşte Maraş dondurmasının yolculuğu...

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 15:11 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 15:17
Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! İşte Maraş dondurmasının hikayesi...

'Coğrafi işaret' belgeli ürün, kent merkezindeki Ahır Dağı'nın eteklerinde beslenen keçilerin sütü ile hazırlanıyor.

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Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! İşte Maraş dondurmasının hikayesi...

90 derece sıcaklıkta pişirilerek mikroorganizmalardan arındırılan dondurma, süt ve salep karışımı sonrası yaklaşık 8 saat dinlendiriliyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! İşte Maraş dondurmasının hikayesi...

Ortaya çıkan ürün, daha sonra eksi 6 derecede soğutulduktan sonra tüketime sunuluyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! İşte Maraş dondurmasının hikayesi...

Maraş dağlarında kekik, çiğdem, keven ve sümbül bitkileri ile beslenen keçi ve elde edilen süt ile üretilen dondurma, Anadolu'ya özgü bir ürün olarak ortaya çıkıyor.

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! İşte Maraş dondurmasının hikayesi...

Maraş dondurması yılda 250 milyon litre üretilirken ABD, Avustralya, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İngiltere, Güney Kore gibi ülkeler başta olmak üzere 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.

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