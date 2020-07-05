Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti! İşte Maraş dondurmasının hikayesi...
Yaz aylarının vazgeçilmez lezzeti Maraş dondurmasının hikayesini biliyor musunuz? Sofralarımızı süsleyen bu lezzet, 250 ton hazırlanarak 100'e yakın ülkeye ihraç ediliyor. İşte Maraş dondurmasının yolculuğu...
Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 15:11Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 15:17
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'Coğrafi işaret' belgeli ürün, kent merkezindeki Ahır Dağı'nın eteklerinde beslenen keçilerin sütü ile hazırlanıyor.