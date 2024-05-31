Yaz gelmeden bu tarifle göbek yağlarınızdan kurtulun

Dr. Fevzi Özgönül zayıflamak isteyenler için mucizevi bir tarifte bulundu. Öneriye göre, lahana çayı göbek yağlarından kurtulmak mümkün. Lahana suyunun ,özellikle şeker ve romatizma hastaları için de faydalı olduğunu belirten Dr. Fevzi Özgönül, bağırsakta oluşan sorunlar ve ayrıca incelmek için lahana çayının tüketilmesini öneriyor. Lahana çayı aşırı tüketilmediği sürece de herhangi bir yan etkisi olmadığını belirten Dr. Fevzi Özgönül, "Lahana suyu içerdiği B, C ve E vitaminleri ile potasyum minerali sayesinde kanı temizler, idrar söktürür, cildi güzelleştirir, sivilce ve aknelerden kurtarır" ifadelerini kullandı. İşte lahana çayının mucizevi faydaları ve lahana çayı tarifi...