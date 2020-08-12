  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Yaz meyvelerinin faydaları nelerdir?

Yaz meyvelerinin faydaları nelerdir?

Yaz ayları geldi, yaz meyveleri tezgahlardaki yerini aldı. Genelde en sevilen meyveler yazın çıkar. Eriğinden karpuzuna kadar ağız sulandıran bu meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor. Her meyvenin faydası başka. Peki, severek tükettiğimiz yaz meyvelerinin faydaları neler? İşte yaz meyveleri ve faydaları!

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:51
Yaz meyvelerinin faydaları nelerdir?

Dengeli beslenmek, meyve tüketmek oldukça önemli. Her meyve mevsimine özel. Genellikle en çok sevilen ve tüketilen meyveler yazın çıkar. Bu meyvelerin faydaları saymakla bitmiyor. Yaz ayları, sebze ve meyve çeşitliliğinin en fazla olduğu dönemdir. Bu dönemde meyve ve sebzelerin taze olarak tüketilmesi birçok faydayı beraberinde getiriyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yaz meyvelerinin faydaları nelerdir?

KARPUZ

Yaz denildiğinde kokusuyla, tadıyla akla ilk gelen meyvelerin başında karpuz geliyor.

İçindeki A ve C vitaminleriyle antioksidan özelliği bulunan karpuz, yüksek su oranı ile midede doluluk hissi yaratarak düşük enerji ile uzun süre tokluk hissi sağlar.

Beta karoten ve likopenden yönünden zengin olması nedeniyle prostat kanseri ve birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

Ancak bu kadar faydasına karşın özellikle şeker hastalarının karpuz tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir. 2-3 ince dilim karpuz 1 porsiyon meyve olarak güvenle tüketilebilir.

Yaz meyvelerinin faydaları nelerdir?

ARMUT

C ve K vitaminleri ve potasyum açısından oldukça zengin olan armut, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlar.

Yüksek lif içeriğine sahip olduğundan sindirim sisteminin çalışmasını destekler. Bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve olan armut, soğuk algınlıklarına ve enfeksiyon hastalıklarına karşı da koruyucudur. 1 orta boy armut bir porsiyon meyve şeklinde tüketilebilir.

Yaz meyvelerinin faydaları nelerdir?

ÜZÜM

Üzüm, siyah ve beyaz çeşitleriyle yüksek lif oranına sahip bir yaz meyvesidir.

İçinde bulunan resveratrol adındaki bilişen, bilinen antioksidan vitaminlere oranla 30-50 kat daha fazla etkilidir. Serbest radikalleri indirgeyerek oksidatif stresin alzamasını sağlayan bu bileşen düzenli olarak tüketildiğinde kansere karşı önemli bir koruma sağlar.

Ancak üzümünün glikoz oranı oldukça yüksektir ve kan şerinin hızla yükselmesine neden olabilir. Bu yüzden başta diyabet hastaları olmak üzere dikkatli tüketilmesi gerekmektedir.

1 küçük salkım üzüm (10 adet küçük veya 20 adet büyük üzüm) bir porsiyon meyve şeklinde tüketilebilir.

Yaz meyvelerinin faydaları nelerdir?

ERİK

İlkbahar aylarıyla birlikte tezgahlardaki yerini bulan yeşil erik, A ve C vitaminleri ile fosfor, potasyum, ve çözünür posa açısından oldukça zengin bir meyve türüdür.

Lif içeriği oldukça yüksek olduğundan sindirim sistemini düzenler, aynı zamanda içerdiği çözünür posa sayesinde kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Glisemik indeksi düşüktür ve kan şekerinde hızlı yükselmelere neden olmaz. Bu sayede diyabet hastalarının da güvenle tüketebileceği meyvelerden bir tanesidir.

10 adet küçük boy veya 10 adet orta boy yeşil erik bir porsiyon meyve şeklinde tüketilebilir.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...
Çoğu kişi grip olduğunu sanıyor! İşte kanserin ilk belirtisi...
  • SON DAKİKA