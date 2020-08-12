Yaz meyvelerinin faydaları nelerdir?

KARPUZ

Yaz denildiğinde kokusuyla, tadıyla akla ilk gelen meyvelerin başında karpuz geliyor.

İçindeki A ve C vitaminleriyle antioksidan özelliği bulunan karpuz, yüksek su oranı ile midede doluluk hissi yaratarak düşük enerji ile uzun süre tokluk hissi sağlar.

Beta karoten ve likopenden yönünden zengin olması nedeniyle prostat kanseri ve birçok kanser türüne karşı koruma sağlar.

Ancak bu kadar faydasına karşın özellikle şeker hastalarının karpuz tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir. 2-3 ince dilim karpuz 1 porsiyon meyve olarak güvenle tüketilebilir.