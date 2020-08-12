Yaz meyvelerinin faydaları nelerdir?

ÜZÜM
Üzüm, siyah ve beyaz çeşitleriyle yüksek lif oranına sahip bir yaz meyvesidir.
İçinde bulunan resveratrol adındaki bilişen, bilinen antioksidan vitaminlere oranla 30-50 kat daha fazla etkilidir. Serbest radikalleri indirgeyerek oksidatif stresin alzamasını sağlayan bu bileşen düzenli olarak tüketildiğinde kansere karşı önemli bir koruma sağlar.
Ancak üzümünün glikoz oranı oldukça yüksektir ve kan şerinin hızla yükselmesine neden olabilir. Bu yüzden başta diyabet hastaları olmak üzere dikkatli tüketilmesi gerekmektedir.
1 küçük salkım üzüm (10 adet küçük veya 20 adet büyük üzüm) bir porsiyon meyve şeklinde tüketilebilir.