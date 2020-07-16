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Haberler Galeri Yazın vazgeçilmezi! İşte dondurmanın faydaları

Yazın vazgeçilmezi! İşte dondurmanın faydaları

Rengarenk görüntüsü ve tadıyla dondurma yaz aylarında serinletiyor. B1, B2 ve B12 vitamini, A vitamini, magnezyum ve fosfor gibi pek çok vitamin ile mineraller içeriyor.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2020 Perşembe 17:14
Yazın vazgeçilmezi! İşte dondurmanın faydaları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, dondurmanın abartılmadan tüketildiğinde sağlığa olan faydalarını sıralıyor:

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Yazın vazgeçilmezi! İşte dondurmanın faydaları

KAN ŞEKERINI DENGELER:

Dondurma, içerdiği süt sayesinde şekerin kana karışma hızını düşürür. Bunun sonucunda kan şekeri yavaş yükseltir.

Yazın vazgeçilmezi! İşte dondurmanın faydaları

SAĞLIKLI ARA ÖĞÜN:

Dondurma, şekerli içecek ve hamurlu tatlıyla kıyaslandığında daha hafif bir ara öğün olur. Böylece kilo alımayı engeller.

Yazın vazgeçilmezi! İşte dondurmanın faydaları

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR:

Dondurma, içerdiği süt sayesinde vücudun ihtiyacı olan kalsiyumu karşılar. Kemikleri güçlendirir.

Yazın vazgeçilmezi! İşte dondurmanın faydaları

MUTLULUK KAYNAĞI:

Dondurma, mutluluk hormonunu harekete geçirir. Stresi bitirir.

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