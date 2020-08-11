Yemek yiyemiyor su içemiyordu! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Ancak 2013 yılının Temmuz ayında makyaj yaparken, acı o kadar dayanılmaz hale geldi ki Mackenzie ölmek üzere olduğunu hissetti. Vakit kaybetmeden bir doktora göründü, ancak ilk etapta genç kızdaki rahatsızlığın ne olduğu bir türlü anlaşılamadı.