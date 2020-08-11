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Yemek yiyemiyor su içemiyordu! Yıllar sonra ortaya çıktı...
Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Lethbridge kentinde meydana gelen olay tüyler ürpetti. Mackenzie Lea'nın kabusu 10 yaşındayken başladı, dayanılmaz ağrıları dinmiyordu. Yemek yiyemiyor su bile içemiyordu. Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2020 Salı 15:56
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Yüz bin kişinin beşinde görülen, halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji, Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Lethbridge kentinde dünyaya gelen 21 yaşındaki genç kadının kabusu oldu.
21 yaşındaki genç kadın, hayatını ender görülen bir hastalıkla sürdürüyordu. Ancak söz konusu hastalık nedeniyle, makyaj yapmak, anne babasını öpmek, dişini fırçalamak hatta su içmek bile onun için koca bir eziyetti.
Mackenzie Lea, 10 yaşındayken yüzünde zaman zaman ortaya çıkan korkunç bir acı hissetmeye başladı. 12 yaşında geldiğinde acı arttı, ancak Mackenzie ve ailesi, genç kızın migreni olduğunu düşündü.
Ancak 2013 yılının Temmuz ayında makyaj yaparken, acı o kadar dayanılmaz hale geldi ki Mackenzie ölmek üzere olduğunu hissetti. Vakit kaybetmeden bir doktora göründü, ancak ilk etapta genç kızdaki rahatsızlığın ne olduğu bir türlü anlaşılamadı.
Doktorlar seferber oldu ve Mackenzie'nin hastalığının ne olduğunu tespit etmeye çalıştı. Bitmek bilmeyen testler, işe yaramayan ilaç tedavileri, migren tedavileri, antibiyotikler ve alerji ilaçları denendi. Ancak bir türlü kesin teşhis koyulamadı.