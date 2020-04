Yemin dizisinin Avukat Kemal'i Can Verel annesiyle şok etti! Meğer Yeşilçam yıldızıymış...

Yemin dizisi yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken dizinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarını merak edip araştırıyor. Yemin dizisi oyuncularından en dikkat çekeni ise 'Avukat Kemal' karakteri. Daha önce ATV'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'de canlandırdığı 'Doktor Volkan' rolüyle tanıdığımız Can Verel merak konusu oldu. Peki Can Verel'in annesi ve babasının da ünlü olduğunu biliyor muydunuz? Meğer Yemin dizisinin 'Kemal'i Can Verel'in annesi Yeşilçam yıldızıymış... İşte ünlülerin şaşırtan akrabaları...