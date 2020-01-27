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Haberler > Galeri > Yemin dizisinin Kemal'i Can Verel annesiyle herkesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam yıldızıymış...

Yemin dizisinin Kemal'i Can Verel annesiyle herkesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam yıldızıymış...

Hafta içi her gün izleyicisinin karşına geçen 'Yemin' dizisi izleyenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yemin dizisinin oyuncuları ise merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise dizide Kemal karakterini canlandıran Can Verel geliyor. Daha önce 'Sen Anlar Karadeniz' dizisinde de 'Doktor Volkan' karakterini canlandıran Can Verel'in annesi kim? Bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız. Meğer annesi ünlü bir Yeşilçam yıldızıymış... İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:18 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020 Pazartesi 17:18
Yemin dizisinin Kemal'i Can Verel annesiyle herkesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam yıldızıymış...

Hafta içi her gün izleyicisinin karşına geçen 'Yemin' dizisi izleyenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yemin dizisinin oyuncuları ise merak edilip araştırılıyor.

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Yemin dizisinin Kemal'i Can Verel annesiyle herkesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam yıldızıymış...

En çok merak edilenler arasında ise dizide Kemal karakterini canlandıran Can Verel geliyor. Daha önce 'Sen Anlar Karadeniz' dizisinde de 'Doktor Volkan' karakterini canlandıran Can Verel'in annesi kim? Bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız. Meğer annesi ünlü bir Yeşilçam yıldızıymış... İşte ünlü isimlerin kendileri gibi ünlü akrabaları...

Yemin dizisinin Kemal'i Can Verel annesiyle herkesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam yıldızıymış...

Gazanfer Özcan - Fulya Özcan

Yemin dizisinin Kemal'i Can Verel annesiyle herkesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam yıldızıymış...

Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

Yemin dizisinin Kemal'i Can Verel annesiyle herkesi şaşırttı! Meğer Yeşilçam yıldızıymış...

Günay Girik - Fatma Girik

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