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Yeni aldığı evde büyük sürprizle karşılaştı! Gizli kapının ardından çıkan...

İngiltere'de yaşayan Daniel Carley yeni taşındığı evin zemininde gizli bir kapı buldu. Kapıyı açtıktan sonra ufak bir şaşkınlık geçiren Carley, korkudan yanına bir arkadaşını çağırdıktan sonra evin gizli bölümünü keşfe çıktı.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





