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Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıkıyor

İngiltere'de yaşayan Daniel Carley yeni taşındığı evin zemininde gizli bir kapı buldu. Kapıyı açtıktan sonra ufak bir şaşkınlık geçiren Carley, korkudan yanına bir arkadaşını çağırdıktan sonra evin gizli bölümünü keşfe çıktı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar, 11:20:08
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıkıyor

Daniel Carley isimli Reddit kullanıcısı kiraladığı evde bulduğu gizli kapının eski bir zindana çıktığını keşfetti. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan genç adamın hikayesi korku filmlerini aratmadı!

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Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıkıyor
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıkıyor
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıkıyor
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıkıyor
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