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Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıkıyor

İngiltere'de yaşayan Daniel Carley yeni taşındığı evin zemininde gizli bir kapı buldu. Kapıyı açtıktan sonra ufak bir şaşkınlık geçiren Carley, korkudan yanına bir arkadaşını çağırdıktan sonra evin gizli bölümünü keşfe çıktı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar, 11:20:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





