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Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı?

İngiltere'de yaşayan Daniel Carley yeni taşındığı evin zemininde gizli bir kapı buldu. Kapıyı açtıktan sonra ufak bir şaşkınlık geçiren Carley, korkudan yanına bir arkadaşını çağırdıktan sonra evin gizli bölümünü keşfe çıktı

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:27 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





