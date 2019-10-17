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Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı?

İngiltere'de yaşayan Daniel Carley yeni taşındığı evin zemininde gizli bir kapı buldu. Kapıyı açtıktan sonra ufak bir şaşkınlık geçiren Carley, korkudan yanına bir arkadaşını çağırdıktan sonra evin gizli bölümünü keşfe çıktı

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:27 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:28
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...

Daniel Carley isimli Reddit kullanıcısı kiraladığı evde bulduğu gizli kapının eski bir zindana çıktığını keşfetti. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan genç adamın hikayesi korku filmlerini aratmadı!

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Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...
Yeni taşındığı evde buldu! Bakın nereye çıktı...
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