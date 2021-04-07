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Yeni taşındığı evde gizli kapı buldu! Filmleri aratmadı...
İngiltere'de yaşayan Daniel Carley yeni taşındığı evin zemininde gizli bir kapı buldu. Kapıyı açtıktan sonra ufak bir şaşkınlık geçiren Carley, arkadaşıyla birlikte evin gizli bölümünü keşfe çıkarken gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 7 Nisan 2021 Çarşamba 10:59
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Daniel Carley isimli Reddit kullanıcısı kiraladığı evde bulduğu gizli kapının eski bir zindana çıktığını keşfetti. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan genç adamın hikayesi korku filmlerini aratmadı!