Yeni taşındığı evdeki gizli kadın öyle bir yere çıktı ki...

Yeni taşındığı evdeki gizli kadın öyle bir yere çıktı ki...

İngiltere'de yaşayan bir adam evi değiştirmek istedi ve yeni bir eve taşındı. Ancak yeni evinde onu bir sürpriz bekliyordu. Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü.