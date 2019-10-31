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> Yeni taşındığı evdeki gizli kadın öyle bir yere çıktı ki...
Yeni taşındığı evdeki gizli kadın öyle bir yere çıktı ki...
İngiltere'de yaşayan bir adam evi değiştirmek istedi ve yeni bir eve taşındı. Ancak yeni evinde onu bir sürpriz bekliyordu. Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 31 Ekim 2019 Perşembe 12:47Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2019 Perşembe 12:49
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Daniel Carley isimli Reddit kullanıcısı kiraladığı evde bulduğu gizli kapının eski bir zindana çıktığını keşfetti. Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan genç adamın hikayesi korku filmlerini aratmadı!