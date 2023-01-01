  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Yeni yılın ilk günü 'beyaz cennet'e akın ettiler

Yeni yılın ilk günü 'beyaz cennet'e akın ettiler

Denizli'de 'beyaz cennet' olarak anılan Pamukkale'de yılın ilk günü ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Gözde turizm merkezi adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2023 Pazar 15:09 Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2023 Pazar 15:13
Yeni yılın ilk günü 'beyaz cennet'e akın ettiler
Yeni yılın ilk günü ’beyaz cennet’e akın ettiler

Termal suları ve tarihi zenginliğiyle yaz kış çekim alanı olan Pamukkale'de yılbaşında da ziyaretçi yoğunluğu görüldü.

Pamukkale'ye gelenler, şifalı termal suyun oluşturduğu eşsiz güzellikteki travertenleri ve çevresindeki antik kentleri gezdi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yeni yılın ilk günü 'beyaz cennet'e akın ettiler
Yeni yılın ilk günü ’beyaz cennet’e akın ettiler

Travertenler üzerinde sıcak suda yürüyüş yaptı, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çeken turistler ayrıca yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girerek soğuk havada yüzmenin tadını çıkarttı.

Yeni yılın ilk günü 'beyaz cennet'e akın ettiler
Yeni yılın ilk günü ’beyaz cennet’e akın ettiler

"OTANTİK, TARİHİ VE İNANILMAZ BİR YER"

Ziyaretçilerden Adana'dan gelen Perihan Can, Pamukkale'ye ilk kez gördüğünü belirterek, "Ortam çok güzel ve harika bir yer. Otantik, tarihi ve inanılmaz bir yer. Gezmekle bitmez. Buram buram tarih kokuyor." ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ilk günü 'beyaz cennet'e akın ettiler
Yeni yılın ilk günü ’beyaz cennet’e akın ettiler

Gaziantep'ten gelen Yasemin Çakır, Pamukkale'yi çok sevdiğini ifade ederek, "Olağanüstü bir yer. Tarihi dokusu olan bir yer. 25 yıl önce gelmiştim. Herkese tavsiye edeceğim. İmkanlarımız el verdiği sürece her sene gelmek istiyorum." diye konuştu.

Yeni yılın ilk günü 'beyaz cennet'e akın ettiler
Yeni yılın ilk günü ’beyaz cennet’e akın ettiler

Ankara'dan gelen Ahmet Tekin ise yeni yılın ilk gününün anlamlı olması için Pamukkale'ye gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.

  • SON DAKİKA