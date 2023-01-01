Yeni yılın ilk günü ’beyaz cennet’e akın ettiler

Gaziantep'ten gelen Yasemin Çakır, Pamukkale'yi çok sevdiğini ifade ederek, "Olağanüstü bir yer. Tarihi dokusu olan bir yer. 25 yıl önce gelmiştim. Herkese tavsiye edeceğim. İmkanlarımız el verdiği sürece her sene gelmek istiyorum." diye konuştu.