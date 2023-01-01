Travertenler üzerinde sıcak suda yürüyüş yaptı, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çeken turistler ayrıca yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuza girerek soğuk havada yüzmenin tadını çıkarttı.
Yeni yılın ilk günü 'beyaz cennet'e akın ettiler
"OTANTİK, TARİHİ VE İNANILMAZ BİR YER"
Ziyaretçilerden Adana'dan gelen Perihan Can, Pamukkale'ye ilk kez gördüğünü belirterek, "Ortam çok güzel ve harika bir yer. Otantik, tarihi ve inanılmaz bir yer. Gezmekle bitmez. Buram buram tarih kokuyor." ifadelerini kullandı.
Yeni yılın ilk günü 'beyaz cennet'e akın ettiler
Gaziantep'ten gelen Yasemin Çakır, Pamukkale'yi çok sevdiğini ifade ederek, "Olağanüstü bir yer. Tarihi dokusu olan bir yer. 25 yıl önce gelmiştim. Herkese tavsiye edeceğim. İmkanlarımız el verdiği sürece her sene gelmek istiyorum." diye konuştu.
Yeni yılın ilk günü 'beyaz cennet'e akın ettiler
Ankara'dan gelen Ahmet Tekin ise yeni yılın ilk gününün anlamlı olması için Pamukkale'ye gelmeyi tercih ettiklerini söyledi.